Bari, le letterine di bimbi e ragazzi a San Nicola: “Più spazi verdi”

“Caro San Nicola, sei il mio santo preferito, ma non perché sono di Bari, ma per la tua storia. Proprio per questo mi affido a te: vorrei più spazi per poter passare del tempo fuori con gli amici e vorrei non avere paura quando sono in giro con loro”. Chiede questo Emanuela, una ragazzina di 14 anni, nella lettera per San Nicola, affidata a Borderline24.

Dagli spazi di aggregazione ai controlli, sino a desideri più grandi, come ad esempio la fine della guerra e la pace del mondo. Sono solo alcuni dei pensieri che bimbi e ragazzi hanno affidato al santo patrono del capoluogo pugliese che il prossimo 6 dicembre sarà celebrato con tanto calore da molti, così come da tradizione. “Ci hai insegnato il rispetto per gli altri – prosegue Emanuela – ma spesso qui non ce n’è molto. Non voglio chiederti cose impossibili, ti chiedo cose concrete: vorrei passeggiare per la mia città senza avere paura, né delle persone, né delle auto. Ce ne sono troppe, mentre ci sono davvero pochi spazi per noi e quelli che ci sono a volte fanno paura. Vorrei più spazi, magari anche più verdi, dove poter incontrare i miei amici per fare qualcosa di bello” – conclude.

Parole a cui fanno eco quelle di un’altra ragazzina, di 13 anni, che preferisce non dire il suo nome. “Non credo molto ai santi, ma mi piace sperare che qualche desiderio lo possano realizzare. E chi meglio di te, San Nicola? Vorrei che qui ci fossero più opportunità, non tutti hanno la possibilità di sognare davvero. E poi vorrei più spazi per fare sport, io per fare il mio devono andare sempre più lontano, è un poco ingiusto” – ha concluso. Non solo desideri per la propria città, c’è anche chi sogna in grande. E’ il caso di Giorgia, di appena 7 anni che non vuole nient’altro e ha le idee molto chiare. “Caro San Nicola, non ti chiedo regali. Ti dico solo che tutti i bimbi della guerra, devono essere felici come me”.

Nicky, di 8 anni, come la piccola Giorgia, sogna in grande e affida a San Nicola compiti importanti. “Caro San Nicola, vorrei esprimere dei desideri. Non vorrei mai più la guerra, vorrei tanta felicità per tutti e infine vorrei chiederti di essere sempre al mio fianco” – ha concluso. Non solo piccoli cittadini Baresi, anche chi vive fuori ha parole da dedicare al santo patrono. “San Nicola – scrive Daniele, 17enne, che vive ormai da anni in Sardegna – fai abbassare i prezzi dei voli per Bari, così posso tornare più spesso a casa, dai miei cari e nella mia amata Puglia e a Bari, dove ho passato tanti momenti bellissimi e ho molti amici che mancano tanto” – ha concluso. “Caro san Nicola – scrive infine Elia, fratellino più piccolo di Daniele – spero tanto che il Bari vada in serie A così che io possa finalmente andare allo stadio per vedere il Cagliari e il Bari giocare nello stesso posto, sarebbe bello poter venire proprio a Bari, dove ci sono tanti amici, zie e nonni” – conclude.