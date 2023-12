Cucina, ricchi di vitamine e alleati dell’intestino: in tavola i ceci

Ricchi di vitamine e alleati dell’intestino. In tavola oggi portiamo i ceci, legumi ricchi di proprietà benefiche per l’organismo, gustosi sia nelle stagioni più fredde, sia in quelle più calde, per condire ricche insalate. Ma andiamo per gradi.

I ceci, in primis, sono una fonte eccellente di proteine, fondamentali per la costruzione e il ripristino dei tessuti muscolari. Sono particolarmente vantaggiosi per coloro che seguono una dieta vegetariana o vegana, ma anche per chi pratica sport. Inoltre, le fibre presenti nei ceci favoriscono la salute digestiva, regolando il transito intestinale e contribuendo al controllo del peso. Non è finita qui.

I ceci contengono infatti anche una varietà di vitamine e minerali, tra cui ferro, zinco, magnesio, vitamina B6 e acido folico. Questi nutrienti sono essenziali per la salute del sistema immunitario, la formazione delle cellule e il benessere generale di corpo e mente. Infine, ma non perché meno importante, le fibre solubili presenti nei ceci contribuiscono al controllo del colesterolo, riducendo i livelli di colesterolo LDL (“cattivo”) nel sangue. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli intavola.

Ceci croccanti al forno



Preriscaldare il forno a 200°C. In una ciotola, mescolare i ceci con olio d’oliva, paprika, cumino, sale e pepe. Distribuire i ceci su una teglia rivestita di carta forno in uno strato uniforme. Cuocere in forno per circa 30-35 minuti o fino a quando i ceci diventano dorati e croccanti. Sfornare e lasciare raffreddare prima di servire come snack salutare.

Pasta con ceci e pomodorini aromatizzata



In una padella capiente, scaldare l’olio d’oliva a fuoco medio. Aggiungere l’aglio tritato e farlo soffriggere finché non diventa dorato. Aggiungere i ceci e rosolarli per alcuni minuti, permettendo loro di assorbire i sapori dell’aglio e dell’olio. A parte, portare a ebollizione una pentola d’acqua salata. Cuocere la pasta secondo le istruzioni sulla confezione fino a quando non sarà cotta. Scolare la pasta, conservando un po’ di acqua di cottura. Aggiungere i pomodorini tagliati a metà nella padella con i ceci e cuocere per circa 5-7 minuti. Infine, aggiungere il rosmarino tritato e mescolare bene. Regolare di sale e pepe a piacere versando poi il tutto in una padella capiente dove mescolare delicatamente, aggiungendo un po’ di acqua di cottura per rendere maggiormente gustoso e cremoso il sugo.

Foto Freepik