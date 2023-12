I commercianti di Bari e il legame forte con San Nicola: “Ci protegge”

Una statuetta, di cartapesta o di ceramica. Ma anche un’icona con fiori sempre freschi o una foto incorniciata. San Nicola è ovunque. Nei negozi di Bari e in particolar modo in quelli del centro storico, non c’è commerciante che non scelga di farsi proteggere dal Santo di Myra. Fortissima la tradizione barese. Ancora di più la venerazione verso un Santo che per le vie del centro storico scadenza la vita di tutti in nome di “San Nicola pensaci tu” che a Bari è uno dei tormentoni più ricorrenti. E San Nicola protettore di pescatori, marinai, farmacisti, bottai, profumieri, ragazze in età da marito, scolari, vittime di errori giudiziari, avvocati, commercianti e mercanti, pensa a tutti. O almeno ci prova.

“A Bari vecchia quando viene inaugurato un bar o un negozio o quando si benedice una casa, è usanza regalare un’immagine di San Nicola” – racconta il proprietario di un bar a pochi passi dalla Basilica. E così mentre i raggi del sole sfiorano timidi le pietre bianche del borgo antico, i suoi occhi guardano tutti, regalano speranza e scaldano il cuore.