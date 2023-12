Influencer reali sostituiti da quelli generati dall’AI?

Ad oggi abbiamo la convinzione che per vendere un prodotto o far conoscere un brand occorra trovare qualcuno con un grande seguito social, i così detti influencer, e affidare a loro il compito di appunto “influenzare” gli atteggiamenti e i comportamenti d’acquisto del pubblico.

C’è dunque fondamentalmente un dibattito tra chi osanna e chi critica gli influencer, ma la verità è che sono figure che stanno acquisendo in questi ultimi anni sempre più importanza, ma soprattutto credibilità sia nei confronti delle imprese, sia da parte dei consumatori.

Stando ai dati riportati dal “Il Sole 24 ore”, infatti, circa 350mila persone in Italia possono essere considerate influencer e content creator professionisti, partendo da quelli chiamati nano influencer alle cosiddette celebrity. Attorno a questi influencer ruotano altri 150mila posti di lavoro, tra social media manager e staff marketing, per un valore in Italia di oltre 280 milioni di euro.

Ma quanto guadagna un influencer?

Certo, non tutte sono Chiara Ferragni o Kendall Jenner ma i listini sono molto alti. Fondamentalmente la retribuzione dipende da tre fattori:

il numero di follower,

l’engagement rate (cioè, la capacità di coinvolgimento del pubblico)

il tasso di conversione (un parametro che indica la percentuale di utenti che eseguono una specifica azione indicata come obiettivo della campagna dall’inserzionista)

E dunque se per una nano celebrity, ad esempio, una collaborazione Instagram può costare dai 100 ai 150 euro per post, per una celebrity si arriva ad una cifra pari a 20.000/ 75.000 per post.

Ma adesso gli influencer reali, forse non bastano più, ed ecco la grande novità: influencer virtuali creati dall’AI.

È il caso di Aitana, la modella generata dall’AI, diventata un fenomeno sui social media, attirando oltre 120.000 follower su Instagram e guadagnando oltre 10.000 dollari al mese.

Aitana è una modella virtuale di 25 anni, creata, come spiega Rubeñ Cruz, fondatore dell’agenzia di modelle The Clueless, per gestire progetti in modo più efficiente, evitando problemi legati agli influencer reali. Niente più capricci, altri impegni o appuntamenti disdetti.

Aitana non è solo bella, i creatori hanno modellato anche il suo carattere basandosi su ciò che è popolare nella società, rendendola un personaggio forte, determinato, appassionato di videogiochi e fitness.

Aprendo il suo profilo Instagram, a primo colpo d’occhio sembrerebbe di essere davvero sul profilo di una comune influencer. Pose naturali negli scatti, ambientate alla perfezione.

Sono sempre di più le modelle create dall’Intelligenza Artificiale che vengono scritturate dalle agenzie di marketing .. sarà una nuova sfida per le influencer reali?

Foto: Instagram @fit_aitana