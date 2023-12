Bari, al Policlinico record di trapianti di cuore: 55 in un anno

Il Policlinico di Bari segna un record per il numero di trapianti di cuore eseguiti: 55, nell’arco del 2023, di cui 18 in favore di pazienti provenienti da regioni diverse. Un traguardo importante per l’ospedale del capoluogo pugliese che non solo ha ottenuto il primato, superando il record italiano del Policlinico di Pavia, con 51 trapianti realizzati nel 2004, ma raddoppia anche il numero di interventi effettuati nel 2022, quando furono 26.

“È un grande risultato – ha dichiarato all’ANSA il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore – il Policlinico di Bari costituisce ormai un punto di riferimento non solo per la Puglia ma anche per altre regioni. Negli ultimi anni sono stati 18 i pazienti non pugliesi che hanno eseguito un trapianto cardiaco d’urgenza nel nostro Policlinico. Abbiamo un tempo medio in lista di attesa di 62 giorni, rispetto a una media nazionale di oltre 18 mesi. Grazie all’elevata competenza professionale e a una struttura organizzativa che, con il coordinamento del Centro regionale trapianti, si esprime al meglio” – conclude. Parole a cui hanno fatto eco quelle di Loreto Gesualdo, coordinatore del Centro regionale trapianti. “Grazie alla solidarietà delle famiglie dei donatori e alla grande professionalità degli operatori sanitari quest’anno la Puglia si appresta a raggiungere il record dei record nel settore dei trapianti di cuore, fegato e rene” – ha concluso.