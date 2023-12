Bari, disagi per la rotatoria a Torricella: “Nessuno la rispetta”

Disagi, nel Municipio 5, in particolare in zona Torricella-San Pio, per via di una rotatoria “decentrata e troppo piccola” che non viene rispettata “da nessuno”. A segnalare quanto accade sono gli stessi cittadini che, con l’aumento del traffico per via dell’apertura di un nuovo supermercato, denunciano situazioni di pericolosità per autisti e pedoni e chiedono un intervento urgente tra cui anche la possibilità di installare dossi.

“Chiedo cortesemente – scrive un cittadino sui social rivolgendosi al consigliere Michele Picaro e al sindaco Antonio Decaro – di intervenire sulla rotatoria di San Pio. È posizionata malissimo, decentrata e troppo piccola. La maggior parte degli automobilisti percorrono la strada senza utilizzarla, così come indicato in foto, creando grave pericolo agli automobilisti che invece percorrono correttamente i percorsi congiungenti. Capisco che si tratta di violazione del codice della strada, ma quella rotatoria è un invito a non rispettare le regole. Con l’apertura del Famila il traffico è notevolmente aumentato ed è il caso di aiutare i cittadini” – ha concluso rivolgendosi infine a Decaro – “si ricordi che Santo Spirito è Bari”.

Foto Facebook, da screen Google Maps