Bari, esplosi colpi di pistola in via Giovene: indagini in corso

Esplosi colpi di pistola a Bari, in particolare in via Giovene. È accaduto domenica 3 dicembre, all’alba. I proiettili, circa 8, sono stati ritrovati dalla Squadra mobile incastrati nel parabrezza di un furgoncino e contro la saracinesca di un locale. Ancora poco chiare le cause che avrebbero portato all’atto. I colpi sono stati esplosi da un’unica pistola, potrebbe trattarsi di un atto intimidatorio, ma non sono escluse altre ipotesi, come un agguato fallito. Sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti. Per fare luce sull’accaduto sono state acquisite le immagini delle telecamere presenti in zona.

Foto freepik