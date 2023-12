Bari, Natale in via Manzoni: “Tra eventi e presepi in vetrina”

Presepi in vetrina e strade che si “illuminano” di eventi. È così che i commercianti di via Manzoni si preparano a celebrare le festività natalizie, tramite una serie di iniziative volte ad attrarre i passanti, ma anche gli stessi residenti. “Natale di luce”, questo il nome del progetto realizzato nell’ambito delle iniziative previste dall’anno scolastico 2023/24 che vedrà collaborare le classi del plesso Garibaldi, con l’associazione commercianti di via Manzoni e dintorni e Confcommercio Bari-Bat.

Dalla “Tavola in festa”, alla sfilata di auto d’epoca, sino alle esibizioni degli artisti di strada. Sono solo alcune delle iniziative previste a partire dal 9 dicembre, sino al 21, con strade e vetrine vestite a festa per tutto il periodo natalizio. “Il progetto – ha spiegato Lucamante Patrizia, presidente comitato via Manzoni e dintorni – è improntato sul presepe, uguale ‘Natale in luce’. Questo è il tema che l’istituto scolastico che abbiamo coinvolto, la scuola Garibaldi di Piazza Risorgimento, ha voluto dare. Natale in luce perché questa esposizione dei presepi che verranno fatti nelle vetrine dei negozi di via Manzoni, via Principe Amedeo, via Dante e dintorni, saranno un motivo di attrattiva per i passanti e per i residenti e turisti e in più per la stessa scuola che farà fare un giro a tutte le classi, dalle prime alle quinte, nei nostri negozi per poter appunto visionare il presepe, ma non solo” – ha proseguito. I ragazzi infatti hanno preparato per l’occasione un manufatto, undici per la precisione, che consegneranno a 11 negozi sorteggiati.

“Ma questo è solo il programma relativo alla scuola – spiega ancora – il sabato 9 si terrà un evento che prevede tre situazioni diverse: la presentazione di un libro, la presentazione con cenni storici di come si apparecchia la tavola di Natale e infine l’esibizione di un artista che realizzerà dal vivo una tela della tavola natalizia. Domenica 17, dalle ore 11, nelle strade limitrofe del quadrilatero di via Manzoni sfrecceranno le auto d’epoca, le 500. Abbiamo coinvolto un’associazione di Altamura che si chiama La vita è bella. Il giorno 21, nel pomeriggio, fino alle 20, avremo 8 artisti di strada che si esibiranno sui marciapiedi delle vie principali. Maghi, trampolieri e tanto altro. Il 15 dicembre ci sarà anche una visita guidata presso la farmacia in via Garruba. I ragazzi delle scuole potranno visionare un affresco sacro che rappresenta la natalità, scoperto sulle pareti del suo locale. Il dottore ha messo a disposizione l’affresco ai bimbi per poterlo visionare” – conclude.