Bari, via Peucetia al buio: “Non si vede nulla”

Via Peucetia è completamente al buio. Lo denunciano alcuni cittadini evidenziando che si tratta di una situazione pericolosa per pedoni e automobilisti. “Non si vede nulla – spiegano – solo le luci dei negozi aiutano. In alcuni punti ci sono lampioni accesi, ma davvero pochissimi. La strada è al buio” – concludono.

Segnalazioni analoghe arrivano anche da altre strade del capoluogo pugliese, in particolare via Crisanzio civico184/A; via Ravanas civico 286, via Trevisani civico 205; via P. Amedeo civico 334; via P. Amedeo 341 e 351, via N. Bavaro angolo Trevisani e molte altre dove i cittadini si stanno attrezzando con faretti pur di contrastare una situazione che ormai va avanti da settimane. “Si aggrava sempre più la questione sicurezza al Libertà – ha spiegato Luigi Cipriani, segretario del Movimento Riprendiamoci il Futuro – il comportamento mostrato da parte dell’amministrazione Comunale è irresponsabile. Da mesi ignora le segnalazioni e richieste di intervento finalizzato al ripristino di diverse lampadine al servizio della pubblica illuminazione che sono spente e/o non funzionanti, tanto da rendere buie diverse vie del quartiere” – conclude.