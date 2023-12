Dalla ruota panoramica alla mostra dei presepi: il Natale a Grottaglie

Si parte l’8 dicembre con il Natale a Grottaglie. Alle ore 17:30 le luminarie della città saranno accese dando ufficialmente inizio al periodo natalizio nella città della Ceramica. Anche le “nchiosce” nel centro storico, allestite dai residenti, attività commerciali e il comitato “Grottaglie Mia”, s’illumineranno. Un percorso che attraverserà tutto il centro storico per immergersi nella suggestiva atmosfera tipica del Natale accompagnati da zampognari e mascotte a cura dell’associazione “Grott’Out”.

Alle ore 18:30 nelle sale del Castello Episcopio sarà inaugurata la 44° Mostra del Presepe. La kermesse artistico–culturale prenderà il via l’8 dicembre e sarà visitabile fino all’ 8 gennaio 2024 permettendo ai tantissimi appassionati di ammirare gli straordinari presepi in ceramica provenienti dalle diverse regioni italiane. Tanta tradizione ma anche tanta innovazione – nelle forme, nelle dimensioni e nei cromatismi – nel rispetto di una profonda religiosità popolare. (orari di apertura al pubblico: 8 dicembre 2023 – 7 gennaio 2024 lunedì: ore 16.30-20.00 martedì-domenica: ore 10.30-13.00 / 16.30-20.00. Giorni festivi 24 e 31 dicembre, ore 10.00-13.00 25 dicembre e 01 gennaio, ore 17.00-21.00)

Dalle 18:00 alle 22:00 in Piazza Principe di Piemonte i bambini e le bambine potranno far visita a Babbo Natale che attenderà, all’interno della sua casetta, per la consegna della letterina tra suoni, musica, colori e un divertente giro sulla pista di pattinaggio.

Sempre nel giorno dell’Immacolata, dalle ore 10:00 e sino alla mezzanotte, il “Christmas Village”, darà il via allo shopping natalizio. Nel cuore commerciale di Grottaglie – tra via Marconi e piazza Verdi – tra un acquisto e l’altro si potrà fare un giro sulla ruota panoramica, degustare street food nelle otto postazioni gastronomiche, visitare il “parco divertimenti-villaggio” di Babbo Natale con giochi e gonfiabili dedicati ai bambini, il tutto animato da artisti di strada, mangiafuoco, trampolieri ed equilibristi. L’evento sarà replicato anche sabato 9 dicembre dalle ore 19:00. La manifestazione sarà inaugurata l’8 dicembre, di mattina, con un raduno di auto e moto d’epoca e la ruota panoramica. Saranno presenti appassionati del settore da tutta la provincia di Taranto e dalle province di Bari e Brindisi. Parteciperà il campione della specialità “velocità in salita” per il centro Sud – Autostoriche 2022 Francesco Maltese. Un gruppo di amatori e collezionisti del territorio prenderà parte con vespe e lambrette d’epoca. Le iniziative del “Christmas Village”, sono promosse ed organizzate dal Comitato commercianti via Marconi e piazza Verdi.

Dal 9 dicembre, presso la sede della Proloco di Grottaglie, i bambini e le bambine potranno partecipare al laboratorio “Colora il Presepe di Stefano da Putignano” un’attività immersiva che permette, ai più piccoli, di colorare e conoscere il simbolo del Natale grottagliese: un tesoro artistico del 1530 custodito nella Chiesa del Carmine. I laboratori si svolgeranno da lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Il 10 dicembre nella giornata del “Terra Madre Day”, nella quale Slow Food festeggia ogni anno il cibo locale, per la prima volta arriva a Grottaglie in special edition “Il Mercato della Terra”. Sui banchi del Mercato della Terra, in Piazza Regina Margherita dalle ore 11 alle ore 21, si troverà cibo buono, pulito e giusto. Saranno presenti oltre 35 produttori provenienti da Puglia e Basilicata per far conoscere le loro produzioni che visitatori potranno acquistare scoprendo, al tempo stesso, tante storie di piccoli produttori che rispettano l’ambiente e la qualità delle produzioni.

Non mancherà l’animazione per i più piccoli a cura dell’associazione “Grott’Art” e “Circolaboratorio Nomade”.

