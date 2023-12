Incidente sulla 96, scontro tra auto: un morto

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sulla statale 96 all’altezza di Palo del Colle (Bari) dove due vetture si sono scontrate per cause da accertare. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono intervenute squadre dell’Anas e la Polizia stradale. La vittima sarebbe un operaio 44enne, sceso dal furgone per controllare una eventuale avaria. A quel punto l’uomo sarebbe stato travolto da un’auto ed è morto sul colpo.