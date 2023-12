Piero Armenti, imprenditore, scrittore ed urban explorer a New York, fondatore della community Il mio viaggio a New York, è a Bari per presentare il suo libro. E ha pubblicato due video mentre mangia la focaccia barese e i panzerotti. “Gli americani amano il Sud Italia perché qui si mangia bene e si paga poco. In America un panzerotto lo paghi 10 dollari qui un euro. Ed ha un sapore incredibile. Mi trasferirei qui”.