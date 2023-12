Tragico incidente nel Tarantino, una donna morta

E’ di una donna morta e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in provincia di Taranto. Due auto si sono scontrate sulla statale 109 tra Pulsano e San Giorgio, all’altezza dello svincolo di Faggiano. La vittima è una 73enne che viaggiava insieme al marito su una Volkswagen Golf. L’auto della coppia si è scontrata con una Bmw con a bordo due giovani. Sul posto i sanitari del 118, gli agenti di Polizia di Manduria che hanno effettuato i rilievi, e i Vigili del Fuoco. L’incidente è avvenuto sulla strada interna per Pulsano nei pressi di un incrocio. I tre feriti (il marito della vittima e i due ragazzi che viaggiavano sulla Bmw) sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei mezzi e gli accertamenti sui feriti in riferimento al tasso alcolico e la ricerca dell’eventuale presenza di sostanze stupefacenti nel sangue.