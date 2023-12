Trenta anni di Catartica, nuove date del tour dei Marlene Kuntz

Il 13 maggio del 1994 usciva Catartica, disco d’esordio dei Marlene Kuntz, destinato a diventare una vera e propria pietra miliare nella storia della musica italiana. Ora, dopo l’annuncio delle due date evento di Milano (14 marzo, Alcatraz) e Roma (15 marzo, Orion) i Marlene Kuntz annunciano sette nuovi appuntamenti live per festeggiare i 30 anni dell’album che ha segnato una strada tutta nuova nel rock indipendente e rinnovato in maniera determinante la scena musicale del nostro paese.

Catartica è il manifesto musicale della band: linee di chitarra che hanno poi ispirato innumerevoli band a seguire, un sound che è diventato sin da subito simbolo assoluto di quel decennio musicale e un songwriting che, fino ad allora, non si era mai sentito prima. La raffinata poetica di Godano “ferisce” tutti, con termini inusuali, una narrazione molto verbosa e fascinosamente poetica ricca di immagini fantasiose e liriche antisociali che hanno dato vita a frasi diventate cult. Un linguaggio crudo e diretto, insomma, che descrive, senza mai banalizzare, il vivere moderno di allora, ma che risulta tremendamente attuale.

“Catartica nel 2024 compie 30 anni. Si potrebbe dire ‘sembra ieri’, ma in realtà sembra quel che è: ovvero che sono passati 30 anni, e noi Marlene siamo consapevoli di quante cose sono state fatte in questo lasso di tempo durato quel che è durato, e che fa sì che i tempi di Catartica ci appaiano lontani, ma ci siano in realtà altrettanto vicini”, commenta Cristiano Godano che ricorda: “In apertura di Festa Mesta scrissi ‘Complimenti per la festa, una festa del cazzo’. Non è davvero arduo traslare spazialmente e temporalmente ai giorni nostri quella rabbia figlia delle paturnie esistenziali di un giovane di provincia, piegando il significato delle parole a qualcosa che ben può descrivere la pessima situazione del nostro mondo contemporaneo”. Anche il tour “Catartica 2024” si intitola non a caso: “Complimenti per la festa! Una festa del cazzo” Le nuove sette date saranno il 23 marzo a Padova; il 5 aprile a Firenze, il 12 aprile a Torino, il 19 aprile a Roncade (TV); il 20 aprile a Bologna, il 26 aprile a Bari e il 27 aprile a Senigallia.

Foto Instagram Marlene Kuntz