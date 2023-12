Bari, ecco la nuova pista ciclabile “light” a Poggiofranco

I lavori sono in corso in queste ore per disegnare la nuova pista in versione “light” a Poggiofranco, precisamente in via Matarrese, nel tratto che collega Economia e Commercio con la rotatoria tra via Matarrese e via Mazzitelli. I lavori sono già iniziati nel fine settimana e sono stati conclusi in queste ore. “Questa pista – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso – permetterà ai ciclisti di raggiungere agevolmente il ponte Adriatico perché si connetterà con i percorsi realizzati dalle Fal, servendosi anche del sottopasso ciclopedonale di prossima apertura”. Nessun posto auto è saltato perché le strisce blu sono state “spostate” verso la carreggiata, sul modello di corso Vittorio Emanuele. Sono inoltre in fase di conclusione i lavori per la messa in sicurezza e il restyling della pista di viale Unità d’Italia, che sarà riaperta tra qualche giorno, appena termineranno gli interventi sulla segnaletica.