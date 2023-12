Bari, la registra tedesca Helena Wittmann all’AncheCinema

Dopo il successo della serata con la regista francese Anais Tellenne, continua la seconda parte della tredicesima edizione della rassegna barese “Registi fuori dagli ScheRmi”, che ha preso la forma di un vero e proprio festival viste le date molto ravvicinate: un’immersione nel miglior cinema d’autore in circolazione, un’indagine del cinema contemporaneo, che si svolge tra l’AncheCinema e il Cineporto di Bari nei primi quindici giorni di dicembre.

A proseguire questa indagine cinematografica all’Anchecinema di Bari, mercoledì 6 dicembre alle 20.45, sarà ospite la regista tedesca Helena Wittmann con il suo “Human Flowers of Flesh”, uno dei film più acclamati del Festival di Locarno 2022 e della sessantesima edizione del prestigioso New York Film Festival al Lyncoln Center, che da molti anni ormai è la vetrina riconosciuta del miglior cinema d’autore dell’anno. Insieme alla regista, interverranno il direttore artistico della rassegna Luigi Abiusi e Cristina Piccino del quotidiano il Manifesto.

Interpretato dall’attrice Angeliki Papoulia, musa di Yorgos Lanthimos, e dal leggendario Denis Lavant, “Human Flowers of Flesh” è la storia di una ricerca per mare di misteriosi miliziani della Legione Straniera, che diviene la ricerca di sé stessi da parte di un equipaggio di una nave. Il film è l’ipnotica presentazione di situazioni visive straordinarie, l’essenza stessa del cinema, in cui gli elementi (aria, luce, terra, acqua) si corrispondono generando una sinfonia di immagini e suoni, fino a una danza techno sul ponte della nave. In questo film si respira nitido il cinema di Chantal Akerman, Claire Denis, Werner Herzog e Michelangelo Antonioni: cinema classico e avanguardia.

La rassegna “Registi fuori dagli Schermi” è finanziata da Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission a valere su risorse del Patto per la Puglia FSC 2014/2020, nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2019/2020.