Bari, piazza Umberto si trasforma nella casa di Babbo Natale

Dal 6 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 l’incanto del Natale prende vita in piazza Umberto con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale, Christmas in Wonderland, organizzato e realizzato da Kiasso eventi e distribuzione srl, l’agenzia di organizzazione eventi aggiudicatrice del bando biennale per i servizi di allestimento e di animazione del Villaggio di Babbo Natale (edizioni 2023/24 e 2024/25). L’iniziativa è stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco di Bari Antonio Decaro, dall’assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci, dal direttore marketing della Kiasso Anthony Liuzzi e dallo scenografo Armando Murolo, che ha curato gli allestimenti del Villaggio. La città di Bari si prepara a immergersi in uno dei periodi più emozionanti dell’anno, accogliendo grandi e piccini in un’atmosfera incantata. Il Villaggio di Natale non è soltanto un simbolo culturale, ma si trasforma in una potente attrazione turistica e commerciale. Come in una meravigliosa favola, Christmas in Wonderland trasporterà le famiglie in un mondo fantastico, dove ogni angolo esprimerà la magia del Natale. Luci e videoproiezioni creeranno un’atmosfera suggestiva, accompagnata da dolci melodie natalizie. Un percorso immersivo fuori dal comune, ricco di scenografie fantasy e personaggi amati dai più piccoli farà vivere a tutti un’esperienza da sogno.

Il Villaggio sarà aperto da domani, mercoledì 6 dicembre, con laboratori e attività di animazione per i più piccoli. L’inaugurazione ufficiale, alla presenza del sindaco Antonio Decaro, si terrà venerdì 8 dicembre alle ore 18.00, con l’arrivo di Babbo Natale. “Oggi siamo alla Vigilia di una delle giornate più importanti dell’anno per i cittadini e per i bambini, con i quali in questi anni abbiamo costruito una vera e propria magia che si sprigiona nell’aria a partire dal 6 dicembre per accompagnarci nell’anno nuovo- ha commentato il sindaco Decaro -. Nel tempo abbiamo creato insieme una tradizione, quella del Natale, che comincia proprio il giorno di San Nicola, attorno alla quale la nostra comunità si ritrova e che ci aiuta a vivere con più fiducia e speranza le festività. Questo sarà il mio ultimo San Nicola, il mio ultimo Natale da sindaco, e credo che la voglia di stare insieme, riunirci in piazza per festeggiare sia una delle cose che lascio alla città con più orgoglio. A qualcuno potrà sembrare sciocco ma io credo che creare una tradizione collettiva che ci unisce sul piano emotivo sia un valore estremamente importante per la nostra comunità, che purtroppo, come accade dappertutto, ogni giorno deve fare i conti con una serie di difficoltà. Anche quest’anno dedichiamo la magia del Natale a tutti i bambini che speriamo affolleranno il Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto con la loro energia e la loro capacità di stupirsi. Permettetemi di rivolgere un pensiero speciale alla signora Adele, che un po’ di tempo fa ha festeggiato i cento anni e che oggi non c’è più: Adele raccontava che per tanto tempo non era uscita di casa per gli acciacchi dell’età, e in occasione delle ultime feste natalizie, accompagnata da sua figlia, era stata felice di guardare la città tutta illuminata e respirare un clima di festa, in quello che era stato, a suo dire, uno dei momenti più emozionanti della sua vita. Questa emozione che Adele ha voluto regalarmi spero possa essere la nostra in questi giorni”.

“Il Villaggio di Babbo Natale, che quest’anno si ispira ad Alice nel Paese delle Meraviglie, si apre domani per illuminare e animare un luogo importante della città qual è piazza Umberto, frequentata da tanti cittadini, studenti e persone di nazionalità diverse – ha dichiarato Ines Pierucci – . Per questa edizione del Villaggio abbiamo introdotto alcune novità significative, con un allestimento che abbraccia molto di più la piazza grazie al suo bosco incantato e che si inserisce perfettamente nel contesto di piazza Umberto rendendolo ancora più verde. Sono tante le iniziative in programma dedicate ai più piccoli, alle famiglie e, quest’anno, anche agli adolescenti: avremo un bellissimo palcoscenico e un insieme di eventi previsti ogni giorno, che potrete conoscere visitando il sito e i social dedicati al Natale a Bari, che quest’anno comprendono anche Tik Tok. Un programma molto ricco che si inserisce all’interno di un mese di spettacoli ed eventi che ci accompagneranno durante queste festività natalizie, fino alla grande festa di Capodanno”.

“Abbiamo accettato la sfida di proporre questo bosco fatato, con un concept che ci ricorda le storie e le favole, per trasformare il Natale in un paese fantastico – ha spiegato Anthony Liuzzi -. Le scenografie impreziosiscono l’ambiente già green di piazza Umberto, con un albero vero di otto metri e allestimenti all’insegna della sostenibilità, con l’utilizzo di illuminazioni a led a basso consumo energetico. Abbiamo un programma molto ricco di eventi e momenti musicali e ludici che si intrecciano alla presenza della casa di Babbo Natale e delle casette. Avremo un palco sempre attivo, con tante attività, concerti, e format come il Christmas Talent Box, che ospiterà esibizioni dei più piccoli. Inoltre, saranno presenti delle selfie station pensate anche per gli adolescenti. Una delle nostre ambizioni, infatti, è quella di creare un ricco insieme di eventi per bambini e famiglie e allo stesso tempo allargare la fascia di pubblico. Spero che questo villaggio possa piacervi e che possa accogliere tutta la città. Con il sito internet, inoltre, abbiamo pensato anche a tutti i baresi che vivono lontano dalla nostra città, introducendo un form dedicato con il quale sarà possibile inviare in modalità telematica le letterine a Babbo Natale”.

Fino al 6 gennaio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle ore 21, il sabato e la domenica, dalle ore 9 alle ore 22, il 24 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18, il 25 e il 26 dicembre, dalle ore 9 alle ore 22, Christmas in Wonderland accoglierà i bambini e le famiglie con eventi, spettacoli, animazioni ludiche e performance. All’interno del Villaggio, nella casa di Babbo Natale decorata come una baita di montagna, con un finto camino illuminato, Santa Klaus aspetterà i bambini che vorranno lasciargli la loro letterina seduto su un’antica poltrona posizionata su un tappeto persiano.

Il Villaggio sarà contornato di casette in pan di zenzero con set immersivi a tema dove avranno luogo attività ludiche e sarà possibile scattare selfie. Le casette con set immersivi a tema saranno tre: Favola di ghiaccio con rami e vegetazione ghiacciata, Dolce Natale, con grandi lecca lecca, Bari in Wonderland, con fiori giganti. L’intero giardino di piazza Umberto sarà allestito con luci e proiezioni che impreziosiranno gli alberi, le aiuole e la magnifica fontana. All’ingresso del Villaggio ci sarà un grande albero decorato con luci e filamenti d’argento. L’intero Villaggio sarà illuminato con luci led a basso consumo energetico. Accanto ai laboratori degli elfi, nel corso dei quali i piccoli partecipanti realizzeranno oggetti quali portacandele, mosaici natalizi, decorazioni per l’albero di Natale (palline, ghirlande), scatole magiche e potranno scrivere le letterine destinate a Babbo Natale, il Villaggio sarà animato da giochi di gruppo, musica live con brani del repertorio natalizio, musical (Mary Poppins, Peter pan e Pinocchio), spettacoli circensi, balli natalizi per i più piccoli e incontri con un cantastorie che narrerà alcune delle favole più amate del Natale (Il soldatino di piombo, La regina delle nevi, Rudolph la renna, Il primo albero di Natale, Canto di Natale, Il rapimento di Babbo Natale, Un ciuccio per Babbo Natale, Sara alla ricerca di Babbo Natale, Nevina e Solleone, Stella di neve, L’arrivo dei magi, Giacomino il piccolo elfo, Il lavoro degli elfi, Gli acciacchi della Befana).