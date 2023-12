“Causarono blocco stradale a Bari”, ordinanza cautelare per 11 persone

Sono più di duecento, tra donne e uomini della Polizia di Stato, gli operatori impegnati, dalle prime luci dell’alba, in Bari, nel quartiere Japigia a dare esecuzione ad un’ordinanza cautelare, emessa dalla Sezione G.I.P. presso il Tribunale di Bari, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di undici soggetti, ritenuti responsabili, in concorso, in base agli elementi acquisiti nel corso delle indagini, del reato di blocco stradale, consumato lo scorso giugno, per le strade di questo capoluogo. Sono ritenuti responsabili del corteo funebre che fu organizzato davanti al carcere per accompagnare il feretro di Christian Di Gioia, morto in un incidente stradale a Japigia.

