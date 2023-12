Natale a Bari, non solo Villaggio e luminarie: mostre e spettacoli

Il Natale a Bari è anche cultura. Agli appuntamenti ormai tradizionali, come la festa per l’accensione dell’albero in piazza del Ferrarese, le attività del Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto, la mostra di presepi artigianali SpaccaBari, si aggiungono mostre, concerti, spettacoli teatrali, coreutici, visite guidate e talk in programma nei principali spazi culturali della città.

“Questo calendario rappresenta il risultato del lavoro di programmazione dell’offerta culturale in città, realizzato senza soluzione di continuità con la stagione estiva e autunnale, nella quale si inseriscono la stagione di prosa, il lavoro degli operatori e gli appuntamenti promossi negli spazi culturali della città – commenta Ines Pierucci -: eventi diversificati per target e tipologia, in grado di soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo per età, consumi e interessi culturali.

Dagli spettacoli della stagione comunale di prosa nel teatro Piccinni agli appuntamenti con la lirica al Petruzzelli, dai concerti gratuiti del festival interetnico Soul Makossa nelle chiese cittadine alla mostra del talentuoso Rinioli al Museo Civico, dalla XV edizione del premio internazionale di danza “San Nicola” alle visite guidate gratuite nei luoghi della memoria antifascista di Bari, dalle Lezioni di storia degli Editori Laterza all’esposizione di opere d’arte interattive nell’ex Mercato del pesce, fino alla festa di Capodanno in piazza, i cui ospiti sveleremo tra qualche giorno.

Quello che si compone è un mosaico vivido, frutto della capacità ed esperienza dei nostri operatori culturali, con il sostegno dall’amministrazione comunale. Un’offerta interessante e varia che esprime la consapevolezza della nostra città, cresciuta negli ultimi anni e che consolida le ambizioni di una Bari sempre più proiettata in una dimensione europea.

A giorni integreremo questo calendario con una grande mostra internazionale, che annunceremo a breve e che si terrà negli spazi del teatro Margherita”.

DICEMBRE BARESE

6 dicembre – 6 gennaio 2024

Villaggio di Babbo Natale

Piazza Umberto

5-6 dicembre

“La magia di San Nicola” a cura di Granteatrino Casa di Pulcinella

Teatro Piccinni

5 dicembre

“Art Revolution”

Esposizione didattica di riproduzioni di opere d’arte interattive

ex Mercato del Pesce – Piazza del Ferrarese

5 dicembre – 7 gennaio 2024

Mostra “Fiere” – Filippo Riniolo

Museo Civico

6 dicembre

Spettacolo di accensione dell’Albero di Natale

Piazza del Ferrarese

6 dicembre

“Soul Makossa” concerti nelle periferie a cura di Abusuan

Walid Ben Selim

Chiesa della Natività, strada Catino 48, San Pio

8 dicembre-1 gennaio 2024

“Spacca Bari”

Mostra presepi d’artista nel borgo

Fortino Sant’Antonio

8 dicembre

“San Nicola dei Baresi” spettacolo itinerante a cura della compagnia Malalingua

Teatro Piccinni

10 e 17 dicembre

Lezioni di Storia – Casa editrice Laterza

Teatro Petruzzelli

15 dicembre

“Omaggio a Scotellaro” – Nichi Vendola e Carmela Vincenti

Teatro Piccinni

15 dicembre

“Soul Makossa” concerti nelle periferie a cura di Abusuan

Tabulé – Giuseppe De Trizio e Claudio Prima

Chiesa di San Nicola a Torre a Mare (via di Torre a Mare Monte Grappa 19)

16 e 17 dicembre

“Il fantasma” – Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli

Teatro Piccinni

17 dicembre

“Soul Makossa” concerti nelle periferie a cura di Abusuan

Trio Dareyn

Chiesa di San Giuseppe (largo Monsignor Curi 17)

17 dicembre

Visita guidata nei “Luoghi della memoria”

19 dicembre

Galà internazionale di danza “San Nicola”

Teatro Piccinni

21 – 29 dicembre

Giacomo Puccini

La Bohème

Teatro Petruzzelli

26-27 dicembre

“Non mi trovo”

Pinuccio

Teatro Piccinni

31 dicembre

Concerto di fine anno

Piazza Libertà

5 gennaio

“Soul Makossa” concerti nelle periferie a cura di Abusuan

Lucibela

Teatro del Redentore