Neonata morta dopo parto in casa, la mamma è ricoverata

Tragedia nel Brindisino: una neonata è morta poco dopo un parto in casa. Il parto è avvenuto in via Cesare Battisti, non distante da Palazzo di città. A quanto si apprende questa mattina dopo aver avvertito i primi dolori la 34enne avrebbe raggiunto la casa dei genitori, non distante dal suo appartamento. Da qui è giunta la chiamata al 118 dopo il parto. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l’accaduto.

“La nostra comunità è sconvolta per questa tragedia. Tutto quello che sarà necessario fare per la donna e per la sua famiglia lo faremo. Resto un sentimento però di profondo dolore per quanto avvenuto”. Lo he dichiarato all’ ANSA sindaco di Cisternino. Lorenzo Perrini, dopo avere appreso la notizia della morte di una neonata all’interno di un appartamento nel centro del piccolo Comune in provincia di Brindisi. “Al momento non abbiamo altri particolari quindi è prematura ogni valutazione su questo caso. Quel che è certo-conclude il primo cittadino e che oggi è un giorno triste per la nostra comunità”.