Vendeva bombe carta nella sua tabaccheria, arrestato

Nel corso dei servizi disposti, in occasione della fine dell’anno dalla Polizia Locale di Andria, volti a disincentivare l’acquisto e l’utilizzo dei pericolosissimi fuochi illegali, gli agenti, hanno arrestato una persona per detenzione illegale di ordigni esplosivi. Nella giornata di sabato 2 dicembre u.s., infatti, la Polizia Locale ha sorpreso quattro ragazzi, minori, che lanciavano ordigni esplosivi. Dalle indagini è emerso che un 54enne, titolare di una tabaccheria, deteneva, all’interno della sua attività 47 candelotti assimilabili a “bombe carta” per un totale di 2.004 grammi.

Nello specifico sono stati trovati n. 41 manufatti esplosivi di genere pirotecnico non omologati marca “NEW RAMBO” e n. 6 manufatti esplosivi di genere pirotecnico non omologati marca “ THUNDER”

Per la relazione tecnica sugli ordigni esplosivi sono stati interpellati gli artificieri della Questura di Bari. Il 54enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.