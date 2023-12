Bari, Decaro accende l’ultimo Natale da sindaco

Piazza gremita per l’accensione del grande albero di Natale in piazza del Ferrarese, evento tanto atteso nella giornata di oggi, durante la quale si sono susseguiti gli appuntamenti dedicati al Santo Patrono, culminati poi nel momento “magico” dedicato al grande albero che accompagnerà i cittadini per tutte le vacanze natalizie.

Lo spettacolo, l’ultimo con Antonio Decaro in qualità di sindaco del capoluogo pugliese, si è svolto con uno speciale set di luci e musiche culminato con l’illuminazione dell’abete e gli auguri del primo cittadino alla città. A completare gli allestimenti di piazza del Ferrarese un giardino d’inverno.