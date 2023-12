Bari, in bus gratis a concerto: “Riduciamo rischi incidenti stradali”

In bus gratis al concerto. È quanto previsto dall’accordo presentato e siglato in mattinata, nella sala consiliare della Città Metropolitana di Bari, alla presenza del presidente di STP Francesco Tandoi, dell’amministratore delegato del DF Theater Roberto Maggialetti, del direttore generale di STP Barbara Santeramo e del delegato ai Trasporti, Bilancio, Tributi della Città Metropolitana di Bari Michele Laporta, “In sicurezza è tutta un’altra musica”.

L’iniziativa, prenderà il via a partire da domani e permetterà a numerosi fruitori della discoteca DF Theater di Bisceglie (Bt), in occasione del concerto del rapper Fabri Fibra, di raggiungere il locale e soprattutto di rientrare a casa, utilizzando gratuitamente un autobus STP. “In un momento storico in cui è particolarmente importante interessarsi alle problematiche dei giovani – ha affermato Francesco Tandoi, presidente della STP – una società come la nostra, che si occupa di mobilità, non poteva restare ferma a guardare. Abbiamo scelto di dare il nostro contributo, dando il via a questa iniziativa. Si tratta di garantire a ragazze e ragazzi il trasporto dal loro comune a quello della manifestazione, con il ritorno, in massima sicurezza. Saranno infatti garantiti anche controlli a bordo del mezzo”.

In via sperimentale sarà proposta una tratta che partirà da Bari, con tre fermate: 23.30 Largo Ciaia, 23.30 Famila – Parco 2 Giugno (via della Resistenza); 23.45 zona Poggiofranco facoltà di Economia e Commercio (via Camillo Rosalba). Il rientro è 4.30. Per incentivarne l’uso il DF Theater ha previsto anche incentivi di scontistica per il concerto. L’obiettivo comune è di garantire un divertimento sicuro, riducendo i rischi e contrastando gli incidenti stradali. “Puntiamo a offrire appuntamenti nei quali divertirsi in piena tranquillità – ha affermato l’amministratore del DF Theater Roberto Maggialetti – quindi non solo tanta attenzione all’ interno del locale, ma anche fuori. L’intento è quello di ridurre i rischi che possono esserci sulla strada, soprattutto al ritorno. Prendere il bus servirà ai fruitori per potersi divertire con maggiore serenità, per noi essere consapevoli di garantire un rientro senza rischi. La partnership con STP è importante perché contribuisce sensibilmente a sviluppare questo nostro obiettivo da tempo con varie iniziative” – ha concluso.

La società a capitale pubblico che gestisce ed eroga servizi di trasporto nella città metropolitana di Bari e in alcune tratte regionali fra la provincia di Foggia e la provincia di Taranto, il cui 80% della clientela è costituito da ragazzi, ha stretto una prima partnership con la discoteca di Bisceglie e il suo amministratore, ma punta in futuro ad estendere il servizio anche ad altre manifestazioni di richiamo per i giovani. “Questa iniziativa è importante perché riguarda la materia della sicurezza stradale – ha affermato Barbara Santeramo, direttore generale di STP -. Sappiamo molto bene che si registrano molte morti stradali durante le ore notturne. Quindi la nostra società vuole esserci sul territorio e mettersi a disposizione del sociale, proponendo servizi costruiti intorno alla nostra clientela”.