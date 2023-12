Bari, un video per un Natale senza pregiudizi

Per un Natale senza pregiudizi. Questo il trend di un video che un gruppo di comici baresi (kekkabarese, Domenico Lamacchia, Angelo De Zio e Davide Trotti) ha lanciato in questi giorni sui social. La canzone si chiama “Natal Special”. “Vogliamo mandare un messaggio forte contro i pregiudizi – spiegano i promotori – L’idea nasce da tutti e quattro noi, con la collaborazione della produzione del suono di Nunzio Marzulli . Domenico Lamacchia ha scritto il testo. Vogliamo sensibilizzare dai più piccoli ai più grandi a non puntare il dito contro nessuno perché dovremmo sentirci tutti uguali. Infatti da qui nasce la scelta all’unisono di cancellare per un attimo la figura storica di Babbo Natale o degli elfi piccoli e minuti e scegliere una Babba Natale, speciale: una Drag Queen con un’ Elfa in sovrappeso proprio per contrastare quello che la società tende ad additare facendoli sentire diversi agli stereotipi imposti. La nostra canzone vuole combattere ogni tipo di pregiudizio. Noi in primis ci abbiamo messo la faccia perché non ci sentiamo diversi e rispondiamo ai pregiudizi con ironia e sorriso. Grazie anche alla collaborazione gratuita di molte persone che hanno abbracciato la causa, siamo riusciti a realizzare un videoclip musicale online su Youtube. Aldo, le piccole Aurora e Nicole, Angela Grassi e Francesca Romito, Annarita Cappelluti, Valeria Marseglia, Francesco Busco. Se con una canzone riusciamo a cambiare la mentalità di anche solo una persona potremmo ritenerci di aver già vinto”.

I “pupi di zucchero”, così si chiama il gruppo, si esibiranno anche in diverse piazze per Natale: questa sera a Rutigliano, il 9 a Giovinazzo.