Dalla pista di pattinaggio alle giostre, il Natale ad Alberobello

Il Comune di Alberobello accoglie ospiti e visitatori con un ampio programma di iniziative ed eventi, anche a dimensione di bambino. “Per questo Natale, la nostra città torna ad animarsi con numerose iniziative – spiega Valeria Sabatelli, assessore alla cultura del Comune di Alberobello – per cui ci siamo messi al fianco delle Associazioni attive sul territorio e abbiamo lavorato insieme per realizzare, in questo particolare periodo dell’anno, progetti in grado di conciliare esigenze spirituali, culturali e ludiche per soddisfare adulti e bambini”.

MUSEO DEL TERRITORIO – MOSTRA

Fino a domenica 7 gennaio 2024, il Museo del Territorio – Casa Pezzolla ad Alberobello ospiterà la mostra “FilmmakHER. Ventiquattro registe di cui forse non hai ancora sentito parlare” in collaborazione con Associazione 24FPS e Cubo – Contenitore Creativo e l’Associazione Culturale Spine. Il progetto è promosso dall’Associazione Locus Festival con il Presidio del Libro e con il patrocinio del Comune di Alberobello. La mostra sarà visitabile da martedì a domenica, dalle ore 10:30 alle 18:30 con orario continuato, l’ingresso al Museo è di 4,00€ per il biglietto intero e 3,00 euro quello ridotto.

La centralità del tema della parità di genere va in scena raccontando il mondo della cultura e della settima arte: sempre più registe vincono riconoscimenti nei prestigiosi festival mondiali, purtroppo molti nomi femminili della storia del cinema restano ancora nascosti. La mostra nasce dall’esigenza di raccontare le loro storie attraverso un percorso di testi, illustrazioni (grazie ai disegni di Mara Cerri, Elenia Beretta, Cecilia Sammarco, Maria Giulia Chistolini, Simona Iamonte, Daniela Goffredo, Monica Lasagni, Alessia Bevilacqua) e incontri di approfondimento. Sono state selezionate ventiquattro registe di provenienza ed epoche diverse, dal 1873 a oggi: cineaste, pioniere, attiviste, donne a volte lontane dai circuiti dominanti che hanno rovesciato con determinazione le regole dell’industria audiovisiva dando a spettatrici e spettatori la possibilità di riconoscersi e ritrovarsi in personaggi rappresentati secondo differenti e nuovi punti di vista. Un dialogo tra diverse forme d’arte, come il cinema, l’illustrazione e l’editoria, per creare un racconto corale e dare forza alla narrazione sull’impegno e il lavoro delle donne.

Questa iniziativa si inserisce nel progetto Locus Muse 2023, ideato e organizzato dall’Associazione Locus Festival, che gode del prestigioso supporto della Direzione Generale Spettacolo – Ministero della Cultura e della collaborazione con Regione Puglia.

PRESEPE DI LUCE

L’atmosfera natalizia si respira dal tramonto all’alba quando il Presepe di luce, ormai alla sua terza edizione, a cura dell’Associazione Da Betlemme a Gerusalemme, illumina la città.

Alberobello si illumina con il Presepe di Luce dal 3 dicembre alle 17 e fino al 2 febbraio, giorno della Candelora, che secondo la tradizione simboleggia l’uscita dalle tenebre, cioè dall’inverno, passaggio molto significativo soprattutto nelle civiltà rurali. Il percorso segnato dalle sagome illuminate che rievocano scene di vita quotidiana del passato contadino parte dal Trullo Sovrano lungo corso Vittorio Emanuele, piazza del Popolo e i vicoli dell’Aia Piccola.

COROUSEL – LA GIOSTRA A CAVALLI

In occasione dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre alle ore 18:00 in Piazza del Popolo, la Giostra a Cavalli promuoverà un evento fiabesco per la gioia di grandi e piccini. Sulla giostra ad aspettare i più piccoli ci saranno due Principesse e, sempre in prossimità del Carousel, ci sarà un trucca bambini.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Alberobello.

Il VILLAGGIO DI NATALE TRA I TRULLI A CURA DI PROLOCO

ALBEROBELLO LIGHT CHRISTMAS – dal 7 dicembre con proiezioni artistiche realizzate con l’intelligenza artificiale da Bari360), giochi e creatività degli Artisti di strada, una zona food con le attività di ristorazione presenti in Largo Martellotta e un’altra piccola zona food in villa dove sarà possibile gustare pettole, panzarotti, crêpes e dolci vari.

Presenti diverse attività commerciali, artigiani e hobbisti che avranno modo di promuovere prodotti locali, degustazioni di olio e vino, bevande calde. Immancabile e tanto attesa la PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO di forma circolare al centro del villaggio (dal 7 dicembre).