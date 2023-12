Dalla processione alla magia del Natale, Bari festeggia San Nicola

Dalla processione al villaggio di Babbo Natale, sino alle vie del commercio, gremite. Una giornata intensa per le vie della città, in particolare Bari vecchia, ma non solo, in occasione della celebrazione del santo patrono, San Nicola. Sin da questa mattina, il capoluogo pugliese, è stato protagonista di un vero e proprio bagno di folla, tra turisti e cittadini che hanno partecipato ai tradizionali appuntamenti: dalla messa all’alba, sino alla cioccolata calda e alle passeggiate per i vicoli. Ma non solo, nella giornata di oggi è stato inaugurato anche il villaggio di Babbo Natale, tanto atteso dai più piccoli.

Alle 18 al termine della messa, si è tenuta la consegna dei maritaggi e delle chiavi della città a San Nicola da parte del sindaco, Antonio Decaro. Seguirà subito dopo, alle 20, la processione della statua. Grande attesa, poi, per l’accensione del grande albero di Natale in piazza del Ferrarese. Per l’occasione si terrà uno spettacolo a suon di luci e musica. Si prevedono moltissime presenze. Già in tanti, in queste ore, stanno popolando le vie del centro prendendo parte al ricco calendario di eventi che allieterà la città da qui sino a gennaio per le festività natalizie.