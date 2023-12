E’ bagno di folla in Basilica: Bari all’alba per San Nicola

Bari si è svegliata all’alba questa mattina per onorare San Nicola. La giornata è iniziata con il suono delle campane alle 4 del mattino. Alle 04.30 al Fortino Sant’Antonio rullo di tamburi dell’Associazione Militia Sancti Nicolai. Alle 5 la prima messa presieduta dal priore Giovanni Distante. Migliaia le persone che hanno affollato il sagrato e la Basilica di San Nicola: ad aprire i festeggiamenti anche la fiaccolata organizzata dal Circolo Acli Dalfino e dalle associazioni Quelli della pineta e Bari Road Runner e la tradizione della cioccolata calda con i savoiardi. “Questa comunità ha imparato a volersi bene. Apriamo il nostro cuore e le nostre case a San Nicola. Non interrompiamo mai questa straordinaria magia attorno al nostro Santo Patrono*, ha detto il sindaco Antonio Decaro.

Le celebrazioni andranno avanti fino alle 12.30. altre celebrazioni fino alle 12 e 30. Alle 18 al termine della messa ci saranno la donazione dei maritaggi e la consegna delle chiavi della città a San Nicola da parte del sindaco. Seguirà alle 20 la processione della statua. Grande attesa per questa sera per l’accensione del grande albero di Natale in piazza del Ferrarese.