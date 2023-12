Puglia, arrestato Fabrizio Russo: era latitante da due anni

Fabrizio Russo, 47enne destinatario di cinque misure cautelari per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ricettazione, estorsione, porto abusivo di armi e associazione per delinquere di tipo mafioso è stato arrestato dalla Dia di Lecce. L’uomo, soprannominato ‘Pizzichicchio, era latitante da due anni, ovvero dal 2021.

Il 47enne, ritenuto referente di un gruppo criminale riconducibile alla Sacra Corona Unita, in particolare alla frangia mesagnese, si trovava all’interno della sua abitazione, a Oria, quando è stato rintracciato dalla Dia. L’uomo non ha opposto resistenza, in suo possesso è stato trovato un documento di riconoscimento contraffatto.

Foto freepik