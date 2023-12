A Bari l’appello di ‘Spiderman’: “Aiutateci ad acquistare giocattoli”

Un gruppo di amici e un’idea speciale: raccogliere fondi per acquistare giocattoli per i piccoli ricoverati nel reparto oncologico del Policlinico di Bari. Fabio Florio e i suoi amici più stretti ha deciso così di dare un senso diverso al Natale e di regalare un sorriso ai piccoli pazienti: “Abbiamo deciso di raccogliere piccole donazioni tra partenti e amici. Abbiamo anche lasciato un salvadanaio in alcuni negozi di nostra fiducia. La speranza è quella di raccogliere quanto possibile per acquistare dei giocattoli per questi bambini”. Il 19 dicembre alle 16 e 30 Fabio e altri quattro amici – accompagnati da ‘Spiderman’ – distribuiranno i doni in reparto i giocattoli. La raccolta sarà aperta sino al 16 dicembre. I doni saranno acquistati da General Trade che regalerà un giocattolo per ogni articolo scelto.

Per quanti fossero interessati a una donazione potranno contattare Fabio (floriofabio03@gmail.com – 3884932672)