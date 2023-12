Bari, avvallamento stradale provoca incidente: “Lo avevamo segnalato”

Manto stradale rattoppato è pericoloso. A segnalarlo Luca Bratta, rappresentante per Fratelli d’Italia del quartiere Libertà. “Ieri sera – scrive – intorno alle 20,30 in via Crisanzio intersezione via Petrelli, un ragazzo in moto è scivolato indovina per cosa? Per un avvallamento stradale segnalato da mesi e mesi per fortuna, il ragazzo non si è fatto nulla solo qualche escoriazione e tanta paura. Ma è mai possibile che in questa città si pensa solo ed esclusivamente a fare show mediatico? Quando finiranno di buttare la polvere sotto il tappeto?”.