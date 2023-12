Camion in fiamme sulla statale 16, in particolare al chilometro 796,600, in direzione Sud, altezza Carrassi. Lo comunica la polizia locale esortando gli automobilisti a moderare la velocità per via di possibili disagi al traffico dovuti sia alla vettura in fiamme, sia alle condizioni meteorologiche. Alcuni cittadini sul posto segnalano il coinvolgimento di auto e moltissime code.

Foto repertorio