Bari, degrado nei pressi dello stadio: “È uno scempio”

Degrado nei pressi dello stadio San Nicola, in particolare nella zona in cui si trova il ponte. A denunciarlo sono alcuni residenti che lamentano uno stato di abbandono, in particolare da quando è stato rubato il cancello che non permetteva di passare oltre e dirigersi nella zona chiusa.

“Hanno rubato il cancello, prima era chiuso – spiega una residente – così sono tornate le prostitute con i clienti a consumare. Il pomeriggio poi ci sono sempre persone che girano con la bicicletta, ma quella zona è di proprietà dell’Enel. Chiediamo l’immediato intervento nella speranza che si possa chiudere di nuovo quel cancello. È uno scempio” – conclude.