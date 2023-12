Bari, grande festa di Natale al Pala San Pio: “Per bimbi e famiglie”

Il Natale arriva anche nel quartiere San Pio, in particolare al palazzetto. Si terrà infatti sabato 9 dicembre, a partire dalle ore 18, nel Palazzetto dello Sport, in via Ancona, lo spettacolo di Natale promosso dal Municipio V, un’occasione per ritrovarsi e stare insieme all’insegna della musica e del divertimento.

Nel corso dell’evento, a ingresso libero, l’esibizione dei Danzattori Puglia e il Concerto Sounds Cool con la direzione del Maestro Fabio Calabrese. La seconda parte dell’appuntamento sarà dedicata ai più piccoli con una grande festa con i personaggi più amati della Disney, scandita da momenti di animazione, numeri di magia, popcorn e zucchero filato.

“Abbiamo pensato di organizzare una serata di festa dedicata alle famiglie a tutti i bambini del nostro territorio – ha spiegato il presidente del Municipio Vincenzo Brandi – per accogliere al meglio le imminenti festività e condividere un momento di serenità e di gioia”.

Foto Centro Sportivo San Pio