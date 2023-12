Bari, sequestrati ricci e cozze al molo San Nicola

Quest’oggi personale della Polizia Locale di Bari in collaborazione con la Asl, ha eseguito una operazione congiunta al Molo San Nicola dove si è provveduto a sequestrare 10 Kg di cozze, 5 kg di gamberoni, un centinaio di ricci di mare, alcuni kg di ostriche e seppioline tagliate di mare e a sanzionare n. 2 soggetti per esercizio in area demaniale senza la prescritta autorizzazione, oltre a ulteriori verbali per mancanza di tracciabilità dei suddetti prodotti ittici contestati dal SIAV.