Fiera del Levante, Simonetta Lorusso è la nuova presidente

L’imprenditrice Barese, figlia del fondatore della Saicaf, Simonetta Lorusso, è la nuova presidente dell’Ente autonomo Fiera del Levante. L’incarico, secondo quanto previsto dallo statuto, avrà una durata di cinque anni e potrà essere rinnovato una sola volta. Lorusso, che succede a Pasquale Casillo, il cui mandato è scaduto a ottobre scorso, oltre ad essere per otto anni alla guida del Circolo della Vela di Bari è stata anche assessore ai lavori pubblici nel corso del mandato di Emiliano in qualità di sindaco.

“Auguri di buon lavoro a Simonetta Lorusso per il suo nuovo incarico di presidente dell’ente autonomo Fiera del Levante – ha commentato il sindaco di Bari, Antonio Decaro – sono certo che Simonetta, che possiede i requisiti di esperienza e professionalità necessari per la gestione di un ente fortemente identitario della nostra città e della vocazione economica del nostro territorio, saprà proseguire, con la stessa competenza e dedizione, l’ottimo lavoro svolto da Pasquale Casillo, al quale è spettato l’onere di ricoprire il ruolo di presidente della Fiera in un periodo particolarmente complesso e difficile”.

Foto Facebook