Il villaggio di Natale a Santo Spirito: cibi della tradizione e musica

Da oggi e per tre giorni il borgo di Santo Spirito si animerà con “Il Villaggio di Natale”. A partire dalle 19 di oggi e fino a sabato sera, la piazza San Francesco del quartiere a nord di Bari si vestirà ‘a festa’ con mercatini di artigianato locale, spettacoli di danza e di intrattenimento e dj-set, con l’esibizione live di talenti locali.

Una tre giorni di eventi organizzata indubbiamente anche per i più piccoli. Per loro, è stata pensata la ricostruzione della casa di Babbo Natale, dove poter incontrare proprio Santa Claus e i suoi elfi e dove poter imbucare la propria letterina. Inoltre, sempre per i piccoli, sarà allestito un piccolo luna park a tema.

‘Il Villaggio di Natale’, con gli stand gastronomici porterà in piazza anche tanti prodotti tipici del delle festività natalizie. A coronamento dell’evento, il 9 Dicembre a soddisfare i palati ci penserà la signora Nunzia con le sue orecchiette, vero e proprio ‘monumento social’ degli ultimi anni, divenuta un’istituzione nel barese per le sue prelibatezze dispensate sulla strada della propria abitazione a Bari Vecchia. Insieme a lei, a offrire degustazioni di piatti tipici della tradizione gastronomica natalizia locale, lo chef Alessandro Pizzuto.

E ancora, nel corso della manifestazione, anche la mostra di moto d’epoca a cura del Vespa Club, una sfilata di moda e dimostrazioni di attività con gli scout del Gruppo AGESCI 1 Santo Spirito e i volontari ospedalieri A.V.O.

Un evento corale che ha visto la partecipazione attiva della cittadinanza. Organizzata dall’associazione Futura Bari di Nicola Sciacqua, Luca Cicciomessere, Luca Campo e Mara Tiofilo con l’importante apporto dei Marinai Santo Spirito e la collaborazione delle associazioni Agorà, Nuova Ballet Project, ASC Terranostra, La Forza delle Donne, Tota Pulchra, The Dream e Feelings, la festa ‘Il Villaggio di Natale’ ha come obiettivo primario quello di provare a ricreare la cornice del clima nordico dei mercatini di Natale con un’accezione chiaramente mediterranea.

Le associazioni si augurano di replicare il successo, stavolta in veste invernale, del ‘Summer Event V Municipio’ che si è svolto a Palese lo scorso settembre. Partecipazione, aggregazione e valorizzazione dei prodotti del territorio sono i valori che gli organizzatori vogliono valorizzare durante la di tre giorni in pieno periodo natalizio, nel V Municipio di Bari.