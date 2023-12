MusicaLucis: musica e arte in valle D’Itria. Un mese di eventi

Musica, arte, territorio e intrattenimento nella Valle d’Itria a cura dell’associazione Itriae Culturae. Dal 7 dicembre al 6 gennaio un mese di appuntamenti gratuiti tra Fasano, Locorotondo e per la prima volta anche Ostuni, per accendere le festività pugliesi con dj-set e installazioni artistiche con ospiti nazionali e internazionali. Il pretesto è quello del periodo natalizio, l’intento è quello di dar vita a momenti di festa all’aperto per tutti i gusti grazie alla selezione della line up musicale a cura di Veronica Palmisano (Nikaleo) e a quella artistica firmata Laura Tota. MusicaLucis è realizzato con il sostegno del Comune di Fasano e del Comune di Ostuni, con il patrocinio gratuito del Comune di Locorotondo e con il supporto di BCC Locorotondo e Weno.Sarà Locorotondo ad accogliere gli eventi d’apertura della seconda edizione del MusicaLucis, ideato nel 2021 dall’associazione Itriae Culturae. Per la sezione dedicata alle installazioni artistiche sono stati ideati due progetti outdoor che dialogano con il borgo di Locorotondo.

Nel giorno della vigilia dell’Immacolata (7 dicembre, inizio ore 19.00) verranno inaugurati due progetti artistici Pandinineipaesini e Salento Death Valley esposti tra le vie più suggestive del centro. Il lungomare di via Nardelli ospiterà gli scatti di Pandinineipaesini, profilo seriale Instagram che raccoglie foto di Panda immortalate nei borghi italiani e inviate dagli utenti. Una nuova frontiera della fotografia, che invita chiunque a diventare testimone della potenza dello strumento fotografico nella comunicazione contemporanea. Il secondo progetto Salento Death Valley di Gabriele Albergo sarà ospitato sulle vetrine dell’Ex centro Anziani, luogo chiuso da molti anni. Un’indagine sul sacro nella quotidianità, lontano dai luoghi dedicati al culto. Sempre per il 7 dicembre (villa comunale, inizio ore 19.00) è in programma anche la proiezione del documentario “Pandelleria – A documentary by Giovanni Troilo” ideato da Publicis Group, Leo Burnett e Publicis Sapient (Regia: Gianni Troilo; Editor: Adriano Patruno; Direttore della fotografia: Marco Toma Tomaselli). Creato per rendere omaggio all’intramontabile Panda, uno dei simboli più famosi del Made in Italy nel mondo, “Pandelleria” intreccia la bellezza e i colori dell’isola di Pantelleria con le storie della vita quotidiana dei suoi abitanti, in cui Panda è sempre presente come compagna inseparabile. Come suggerisce il titolo infatti, è stato girato a Pantelleria, l’isola siciliana famosa per le sue bellezze naturalistiche e anche per essere il luogo con la più alta densità di Panda nel mondo. In 30 minuti vengono narrate le storie di 14 abitanti di Pantelleria e il loro amore per le tre generazioni dell’iconico modello. A testimoniare questa passione sono le storie di una guida spirituale, un apicoltore, un agricoltore, un meccanico, un prete, un musicista ed altre ancora, tutte accomunate dall’amore per l’isola e per la Fiat Panda, che li aiuta nelle loro attività quotidiane grazie alla sua proverbiale flessibilità.

Sempre il 7 dicembre (inizio ore 21.00), nella villa comunale avrà luogo poi il primo appuntamento musicale del festival, con il dj set di MALEDETTA DISCOTECA la cui postazione sarà a bordo di una panda, in continuità con la mostra di pandinineipaesini. E sempre a Locorotondo si torna a ballare e divertirsi per salutare il 2023 dando il benvenuto al nuovo anno il 27 dicembre nella villa comunale (inizio ore 21.00) con i dj set di Misspia e Luca De Gennaro.

OSTUNIL’8 dicembre (dalle ore 19.00) Ostuni dà il benvenuto per la prima volta a MusicaLucis con i djset di Tommiboy, La Bonnie e l’inaugurazione di altri tre progetti artistici: Luci di Merda, PAMOC e Laura Baiardini. Incentrati su una visione alternativa delle festività natalizie e dei suoi simboli tradizionali, tutti i progetti saranno esposti a Palazzo Tanzarella*. Luci di Merda, progetto fotografico seriale sull’omonimo profilo Instagram, che raccoglie luminarie bizzarre di tutta Italia grazie al contributo degli utenti, nobiliterà la pratica tutta natalizia di decorare e allestire le proprie abitazioni in un tripudio di luci e scenografie improbabili. Incorniciando ed elevando a opera d’arte questi tentativi maldestri fotografati da contributors non professionisti, capaci di cogliere il potenziale artistico di queste mancate “installazioni artistiche” domestiche, il set ospiterà un tipico salotto natalizio in cui gli scatti in cornice dei migliori “ready made” pugliesi saranno accompagnati da una giungla di luci, habitat naturale del progetto.

Ci sarà poi il lavoro di PAMCOC, giovane illustratrice di Reggio Emilia, che esprime in forma testuale (e spesso ironica e dissacrante) frasi e sensazioni legate ai momenti conviviali e di ritrovo imposti dalle riunioni familiari e di cui si farebbe volentieri a meno. E infine Laura Baiardini, fotografa con esperienza nella still life e fashion photography presenta un coloratissimo e dissacrante ritratto del Natale con colori pop, gelatine e glitter: l’ombra del dissenso, della noia e dell’insofferenza serpeggiano attraverso dettagli più o meno evidenti che rompono l’armonia delle atmosfere natalizie.

Da Palazzo Tanzarella ci si sposterà quindi in piazza della Libertà dove è prevista l’accensione dell’albero (ore 20.30) con uno spettacolo di giochi di luci a cura di Federico Rotondo con il supporto dell’organizzazione di MusicaLucis che subito dopo partirà con il suo dj set sotto l’obelisco con Tommiboy e La Bonnie.MusicaLucis prosegue con altri appuntamenti musicali tra piazzetta Cattedrale e piazzetta Sant’Oronzo: il 9 dicembre si esibirà il duo torinese degli Stump Valley (inizio ore 21.00), ricercatori compulsivi di italo disco e dischi afro-cosmic; a seguire, il 16 dicembre (inizio ore 21.00) è in programma un doppio appuntamento con Shanty Crew affiancato da Zio Pino e il britannico General Levy.

FASANO A ridosso del Natale MusicaLucis arriva a Fasano dove quest’anno ci si concentrerà sulla musica. Il 23 dicembre i Portici delle Teresiane accoglieranno la musica di Tropico Disco Safari (inizio ore 21.00) con un dj set eclettico, dove Marco Buscema (dj siciliano residente a Roma) e Joumana (dj egiziana residente a Berlino) esplorano le sonorità della Disco Boogie, Latin Funk, Cumbia e Jazz Amazzonico. Immancabili anche gli appuntamenti di fine anno in programma ai Portici delle Teresiane il 30 dicembre (inizio ore 21.00) con i djset di Massimo Voci e POPULOUS e il 5 gennaio (inizio ore 21.00) con D-MIND, Tormento & Esa e J.RAISE, JR. Altri partner dell’evento sono: Pinto florovivavistica, Tenuta Monacelle, Ape d’Itria, Tò-aperiti e affini, Ardecuore, Caffè della Villa.