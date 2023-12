Ruba oggetti sacri in chiesa, denunciato 40enne

Un uomo di 40 anni è stato denunciato per il furto di oggetti sacri in ottone e argento ai danni della chiesa Matrice Santi Pietro e Paolo di Galatina, nel Leccese. A far scattare le indagini è stata la denuncia alla polizia da parte del parroco Don Lucio Greco. Quest’ultimo, resosi conto dell’assenza di alcuni oggetti dal tabernacolo, in particolare di una pisside, ovvero un contenitore delle ostie in ottone con coperchio, ma anche una teca antica in argento e una lunetta anch’essa in argento ha allertato le autorità.

Secondo quanto emerso dalla visione delle immagini del sistema di video sorveglianza interno alla chiesa, il sacerdote ha individuato che ad agire era stato un uomo di Noha, frazione di Galatina, che, pochi giorni prima, si era presentato chiedendo un aiuto economico, fornendo alla polizia indirizzo e nominativo. In seguito ai controlli effettuati presso il domicilio del 40enne è stata rinvenuta solo la pisside.

Foto repertorio