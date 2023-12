A Bari alcuni quartieri al buio: “Siamo abbandonati a noi stessi”

Dalle strade completamente al buio, ai lampioni rotti. Accade a Bari, in diverse zone della città. A denunciarlo sono i cittadini, fortemente preoccupati sia per la questione sicurezza, sia per la pericolosità relativa al transito di pedoni e automobilisti.

Da Japigia, sino al Libertà, la situazione è analoga. In quest’ultimo quartiere, secondo quanto denunciato da Luigi Cipriani, segretario del Movimento Riprendiamoci il Futuro i disagi riguardano diverse vie, tra queste via Crisanzio civico184/A, via Ravanas civico 286, via Trevisani civico 205, via P. Amedeo, via N. Bavaro angolo Trevisani e molte altre, dove, ormai da tempo, i lampioni non sono funzionanti. Una situazione che, a lungo andare, ha costretto moltissimi cittadini a dotarsi autonomamente di faretti per poter ovviare al problema. “Pochi giorni fa il sindaco Decaro – ha commentato Cipriani – pavoneggiava in piazza del Ferrarese per aver acceso l’albero di Natale. Cari Baresi dovete sapere che lo stesso sindaco tiene da mesi al buio molte strade della città per la mancata manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica che sta mettendo a rischio la sicurezza di cittadini e commercianti. Da ciò si denota che questo personaggio fa il sindaco solo per poche strade della città e non certo dell’intera città” – ha concluso.

Non solo Libertà. Segnalazioni analoghe arrivano anche da altri quartieri. Solo pochi giorni fa a Borderline24 una cittadina aveva denunciato la situazione di via Peucetia, a Japigia, non poco più lontano, in via Pitagora e via Magna Grecia, i residenti segnalano condizioni analoghe con alcuni led non funzionanti. Anche a Palese, in particolare in via Macchie, per giorni i residenti hanno segnalato la strada completamente al buio. “Pericolosissimo, ci sono auto che sfrecciano e monopattini che ti ritrovi all’improvviso addosso” – ha evidenziato una residente. Situazione analoga, sempre Palese, relativa però alla scarsa illuminazione – nonostante i faretti funzionanti – e al degrado di una stradina, era stata denunciata da alcuni residenti nella zona della strada per l’aeroporto, sempre nelle vicinanze di Macchie. “Ripristinano tutto quando si ricordano, risolvono i problemi, ma lo fanno solo rattoppando, senza mai intervenire sul serio – ha raccontato una residente – ma le periferie non esistono e siamo spesso abbandonati a noi stessi. Il centro di Bari però, a Natale, è sempre super illuminato, mentre c’è sempre chi resta al buio” – conclude.