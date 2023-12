Bari, rissa in piazza Umberto: due persone fermate

Momenti di tensione questo pomeriggio in piazza Umberto, poco prima dell’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale. E’ scoppiata una rissa tra stranieri. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale e non sono mancati momenti di tensione tanto che è stato necessario fare arrivare anche i rinforzi perché alcune persone avevano accerchiato gli agenti. Due le persone che sono state fermate (una aveva opposto resistenza) e portate al comando della polizia locale. Non ci sono stati feriti.