Bari-Südtirol: la storia. Marino: “Niente dimissioni: ritiro utile”

Per venire fuori dalla crisi e riavvicinare i propri tifosi, il Bari ha una sola strada da percorrere: ottenere i tre punti nel prossimo match di campionato. Per farlo, occorrerà battere il Südtirol. La squadra altoatesina è reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 gare di campionato.

Bari – Südtirol, match valido per la sedicesima giornata del campionato di serie B si giocherà domani, sabato 9 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 14.

L’avversario – Il Fussball Club Südtirol, anche noto come Südtirol-Alto Adige, Südtirol Bolzano-Bozen o Südtirol, è una società calcistica italiana con sede legale nella città di Bolzano e sede operativa nel comune di Appiano sulla Strada del Vino in provincia di Bolzano.

La società è stata fondata a Bressanone nel 1974 come sezione della polisportiva Sport Verein Milland, si è poi scissa dalla “società madre” nel 1995, allorché è stata ridenominata Football Club Südtirol-Alto Adige e ha adottato i colori sociali bianco-rossi. La denominazione è quindi divenuta F.C. Südtirol nel 2000, anno del trasferimento a Bolzano. La ragione sociale simboleggia l’intenzione del club di rappresentare non solo il capoluogo, ma l’intero territorio della relativa provincia.

In meno di trent’anni il club si è imposto quale realtà calcistica di riferimento in Alto Adige: tra le squadre della provincia vanta infatti il maggior numero di stagioni nel professionismo. Grazie alla vittoria nel girone A della Serie C 2021-2022 ha ottenuto la sua prima storica promozione in Serie B, unica società del Trentino-Alto Adige ad aver mai raggiunto un simile traguardo nell’epoca del girone unico (in precedenza solo il Bolzano aveva preso parte per un anno alla divisione cadetta, nella stagione 1947-1948, che però era stata momentaneamente ampliata a tre gironi con l’ammissione delle migliori società di Serie C).

I precedenti tra Bari e Südtirol sono 5 e il bilancio è in perfetta parità: 2 vittorie per i galletti, 1 pareggio e 2 successi per gli altoatesini. L’ultimo confronto allo stadio “San Nicola” risale al 2 giugno scorso, quando nella semifinale playoff, i biancorossi si imposero per 1-0 grazie ad una rete di Benedetti.

Doppi ex della sfida: Manuel Marras, Alessandro Micai, Tommaso D’Orazio, Manuel Scavone, Carlo Gervasoni, Leandro Greco, Simone Motta e Alessio Sestu.

Ex del match saranno: Andrea Masiello nel Südtirol.

I TECNICI – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Pasquale Marino: “Dopo la gara di Lecco abbiamo ritenuto opportuno andare in ritiro che, va precisato, non è stato punitivo. Ritiro necessario per affrontare al meglio una partita importantissima. I ragazzi hanno accettato di buon grado la nostra decisione: ho visto tanta voglia e penso che sabato si possa fare una grande partita: c’è la voglia di cambiare registro e fare risultato”.

“Dimissioni? Ognuno scrive quello che vuole: dopo la partita non ho parlato con nessuno. Purtroppo questa stagione non è stata fortunata sin dall’avvio: penso ai tanti infortuni o ai calciatori arrivati in ritardo che hanno dovuto ritrovare la migliore condizione. Per quanto concerne la gara di Lecco, mi arrabbio se penso che abbiamo creato più occasioni dopo il loro gol che nel resto della partita. Circa Diaw non sappiamo se dovrà operarsi o meno, sicuramente starà fermo un pò di tempo e prima di gennaio non sarà disponibile. Menez lo farei giocare anche domani, ma ci sono dei tempi di recupero da rispettare. Edjouma sta migliorando e sta capendo il calcio italiano: a gennaio non si muoverà e credo possa tornare utile.Per quanto concerne il modulo giocheremo sicuramente con la difesa a 4”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (4-3-3): Brenno, Dorval, Vicari, Di Cesare, Ricci, Koutsoupias, Benali, Acampora, Achik, Sibilli, Morachioli All.: Marino.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi, Giorgini, Cuomo, Shiba, Davi, Lunetta, Peeters, Tait, Casiraghi, Rauti, Pecorino. All.: Valente.

Arbitrerà la gara il signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Gli assistenti saranno Andrea Zingarelli della sezione di Siena e Fabrizio Aniello Ricciardi della sezione di Ancona. Quarto ufficiale sarà Valerio Pezzopane della sezione dell’Aquila, mentre al VAR ci sarà Matteo Gariglio (Pinerolo), coadiuvato dall’ AVAR Oreste Muto (Torre Annunziata).

Foto ssc bari