Bari, tanta gente per l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale

Grande festa questa sera in piazza Umberto per l’inaugurazione del villaggio di Babbo Natale. Sul palco il sindaco Antonio Decaro: ” Oggi ho chiesto a Babbo Natale di venire qui per voi – ha detto il sindaco – Perché so che tanti bambini di questa città sono stati buoni e vogliono consegnarli in viva voce i loro desideri e le loro richieste per la notte di Natale”.

All’evento hanno partecipato tutti gli abitanti del Villaggio: elfi, cantastorie, artisti circensi che hanno sfilato in una parata a tema natalizio accompagnati da una magica colonna sonora interpretata dalla cantante barese Emiliana Maniglio, mentre i pattinatori del Gruppo ASD Cassandra si sono esibiti sui loro pattini a rotelle. Il Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto sarà aperto fino al 6 gennaio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle ore 21, il sabato e la domenica, dalle ore 9 alle ore 22, il 24 dicembre dalle ore 9 alle ore 18, il 25 e il 26 dicembre dalle ore 9 alle ore 22, e accoglierà i bambini e i loro genitori con eventi, animazioni ludiche, giochi di gruppo, balli natalizi, spettacoli circensi, spettacoli musicali e musical e incontri con cantastorie.

Nel Villaggio si potrà visitare la casa di Babbo Natale e le casette in pan di zenzero con set immersivi a tema dove avranno luogo attività ludiche e sarà possibile scattare selfie. L’intero parco in piazza Umberto è allestito con luci a led a basso consumo energetico e proiezioni che impreziosiscono gli alberi, le aiuole e la fontana.