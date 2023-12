Incidente sulla Conversano-Putignano: una donna ferita

Incidente stradale nella notte sulla Conversano Putignano. Ferita una donna di Noci finita fuori strada, abbattendo un muretto a secco che costeggia la provinciale. All’impatto la 45enna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, così l’hanno trovata i vigili del fuoco del turno A di Putignano. Sul posto per i rilievi planimetrici è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del nucleo Radiomobile di Monopoli. La donna è stata portata in ospedale in codice giallo. (Foto vivilastrada)