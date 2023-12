L’8 dicembre a Bari tra eventi per i bambini e shopping

Aprirà ufficialmente oggi il villaggio di Natale in piazza Umberto. L’inaugurazione si terrà alla presenza di Babbo Natale, al quale i bambini potranno consegnare anche le letterine. Il villaggio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 21:00, il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 22:00. Il 24 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre dalle ore 9:00 alle 22:00.

All’evento di questo pomeriggio parteciperanno tutti gli abitanti del Villaggio: elfi, cantastorie, artisti circensi sfileranno in una parata a tema natalizio accompagnati da una magica colonna sonora interpretata dalla cantante barese Emiliana Maniglio, mentre i pattinatori del Gruppo ASD Cassandra si esibiranno sui loro pattini a rotelle in una meravigliosa performance che incanterà tutti i presenti. Lo spettacolo si concluderà con l’atteso arrivo di Babbo Natale che saluterà i bambini e le famiglie presenti in piazza. Prima dell’inaugurazione, a partire dalle ore 16, sarà comunque possibile prendere parte alle attività ludiche e di animazione previste. Nel Villaggio si potrà visitare la casa di Babbo Natale e le casette in pan di zenzero con set immersivi a tema dove avranno luogo attività ludiche e sarà possibile scattare selfie. L’intero parco in piazza Umberto è allestito con luci a led a basso consumo energetico e proiezioni che impreziosiscono gli alberi, le aiuole e la fontana.

Iniziative anche nelle periferie. In particolare a Palese e Santo Spirito dove è stato predisposto un ricco calendario di eventi.

Oggi, 8 dicembre, si attende il tutto esaurito soprattutto per le vie dello shopping: i negozi saranno aperti e sarà caccia ai regali. Per l’occasione (e per tutti i festivi di dicembre e dei primi di gennaio) saranno attivate le navette dei Park and ride di “via Vittorio Veneto (lato terra) + (lato mare)” , di “Pane e Pomodoro” in corso Trieste, di “ largo due Giugno” in via della Resistenza. I parcheggi saranno aperti dalle ore 8 alle ore 23.30 con la tariffa di 1 € 1,00 corsa giornaliera + € 0,30 ticket passeggiero oltre l’autista. Da quest’anno sarà attivo il quarto park&ride cittadino, il “Polipark”, in viale Giuseppe Solarino, che, al termine dei lavori di restyling e manutenzione, offre fino a 1500 posti auto e un collegamento diretto con il centro cittadino (capolinea Piazza Moro, attraverso la navetta “E”.

In queste giornate le navette effettueranno le prime partenze dalle aree di sosta alle ore 8:00 e le ultime partenze alle ore 22:50 (navetta A), alle ore 22:40 (navetta B) e alle ore 23:40 (navetta C) dai rispettivi capolinea. Al fine di incentivare l’utilizzo dell’autobus l’Amtab promuove anche quest’anno l’abbonamento natalizio per il trasporto urbano al costo di € 20,00 con validità dal 6 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024. I titoli di viaggio sono acquistabili esclusivamente in formato digitale attraverso l’app Muvt.