La devozione per San Nicola a Bari: centinaia di lettere nella cripta

Centinaia di lettere sono state lasciate attorno alla colonna “ingabbiata” nella cripta di San Nicola, colonna un tempo utilizzata come da tradizione dalle donne che volevano sposarsi e che facevano dei giri attorno. Per preservarla la colonna è stata “ingabbiata” ma resta un punto di riferimento per i fedeli. Come si nota dalle foto, sono centinaia le lettere lasciate anche da stranieri, in particolare russi, che continuano a visitare la cripta del Santo.

Durante la festa di San Nicola si è registrato il “tutto esaurito” in Basilica: migliaia i fedeli che hanno voluto rendere omaggio al Patrono di Bari. Ma le visite non si sono fermate: tantissimi i fedeli oggi in Basilica.