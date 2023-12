Omicidio nella notte nel Tarantino, morto 60enne

Omicidio ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Vittima un uomo di 60 anni, Antonio D’Angela, noto alle forze dell’ordine.

A quanto si è appreso, era in compagnia del figlio in una zona di campagna quando pare si sia allontanato per andare verso il ciglio della strada. Qui lo avrebbe avvicinato qualcuno, forse a bordo di un mezzo, sparandogli a distanza ravvicinata con una pistola e ferendolo gravemente a una gamba. Il 60enne è morto dissanguato per la forte emorragia dopo essere stato trasportato all’ospedale di Manduria.

I medici del pronto soccorso sono intervenuti subito e hanno tentato ogni manovra per salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Indagini sono state avviate dai carabinieri per cercare di identificare il responsabile e stabilire il movente. Pare che D’Angela sia stato accompagnato in ospedale da un parente, che è stato interrogato dagli inquirenti. La salma, su disposizione del pm di turno, è sotto sequestro nell’obitorio del nosocomio in attesa dell’affidamento dell’autopsia.