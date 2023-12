Bari, rissa in piazza Umberto: è caccia agli altri aggressori

Saranno deferiti all’autorità giudiziaria gli autori dell’aggressione di ieri in piazza Umberto. L’aggressione è avvenuto contro gli agenti della Polizia locale che avevano sottoposto a fermo di polizia un uomo per attività di polizia giudiziaria. Le vittime non hanno riportato ferite gravi. Sono ancora in corso le indagini per accertare l’identità di altri facinorosi che hanno partecipato ai fatti.