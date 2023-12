Bari, sequestrato casolare abusivo: denunciate 5 persone

Casolare abusivo sequestrato dalla Polizia Locale di Bari. Avevano realizzato abusivamente, in una delle aree limitrofe alla via Napoli, un manufatto in legno e lamierato all’interno di un’area comunale recintata delle dimensioni di circa 30 metri quadrati, con copertura di pannelli coibentati e dotato di porta di ingresso con meccanismo di chiusura a serratura; all’interno tavoli e sedie e il resto del materiale da utilizzare per il rivestimento interno a completamento degli impianti.

Denunciate all’autorità giudiziaria, in concorso, 5 persone per i reati urbanistico edilizi previsti e puniti dal Testo Unico Edilizia dPR 380/2001 oltre che per invasione ed occupazione abusiva di area pubblica destinata a fruizione collettiva. Il sequestro operato in via d’urgenza dalla Polizia Locale è stato convalidato dall’A.G. ravvisato il nesso di pertinenza tra il bene oggetto del sequestro e i reati per cui si è proceduto. Il provvedimento cautelare e i reati ipotizzati saranno oggetto di confronto con la Difesa degli indagati come previsto nel procedimento penale instaurato.

La tutela del Governo del territorio e la corretta fruizione dei beni di uso pubblico rimane una priorità negli obiettivi dell’ente e tra le attività istituzionali della Polizia Locale.