Bari, si rompe condotta Aqp: chiuso tratto di via Napoli

Disagi oggi in via Napoli dove si è rotta una condotta Aqp. Sul posto i tecnici che stanno riparando la condotta. La polizia locale ha dovuto chiudere tratto di strada all’altezza di via Di Maratona. Tanti disagi al traffico. L’intervento di riparazione è ancora in corso e durerà tutta la notte perché a rompersi è stata una condotta abbastanza grande e importante. (Foto repertorio)