Evasione fiscale, nei guai un professionista di Foggia

Ammontano ad oltre 210 mila euro i ricavi nascosti al fisco da un ingegnere di Foggia scoperti dalla Guardia di Finanza. Il professionista è stato segnalato all’agenzia delle entrate. I finanzieri hanno individuato alcune anomalie nelle dichiarazioni dei redditi presentate dall’ingegnere. A margine di una serie di verifiche – dall’incrocio dei dati dichiarati con quelli risultanti nei documenti contabili ed extracontabili- sono emerse per gli anni dal 2019 al 2023, l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di compensi per oltre 210 mila euro e violazioni in riferimento all’Iva per 120 mila euro.